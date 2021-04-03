بطولة ألمانيا: بايرن يكبح جماح لايبزيغ ودورتموند يسقط في معركة "الأبطال"

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برلين: سحب بايرن ميونيخ بساط المنافسة من تحت أقدام لايبزيغ مضيفه ومنافسه على صدارة البوندسليغا عندما تغلب عليه بهدف نظيف في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، في حين سقط بوروسيا دورتموند أيضاً على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت 1 2.

وخطا بايرن خطوة كبيرة في طريقه للاحتفاظ بلقبه للموسم التاسع تواليا بهدف ليون غوريتسكا في الدقيقة 38، ليبتعد بصدارة الترتيب مع 64، بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الثاني.

ويعد هذا الفوز تحضيراً ممتازاً للمواجهة المرتقبة بين العملاق البافاري وباريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر في اليوم ذاته أمام ليل صفر 1 المتصدر الجديد للـ "ليغ1"، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وبدأت المباراة سريعة من الجانبين، وهدد بايرن مرمى خصمه للمرة الأولى في الدقيقة 23 عبر هجمة سريعة للفرنسي كينغسلي كومان الذي مرر كرة إلى الكاميروني إريك تشوبو موتينغ، بديل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابته في التواء بركبته اليمنى، فسددها أرضية زاحفة مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح بايرن في تسجيل هدف الفوز بعد ربع ساعة، إثر عرضية أرضية من توماس مولر داخل منطقة الجزاء، قابلها غوريتسكا بتسديدة صاروخية في شباك حارس لايبزيغ.

وحاول أصجاب الأرض استعادة زمام الأمور في الشوط الثاني، لكن محاولاته وإن لامست الخطورة، باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لبايرن.

واعتبر قائد الفريق البافاري الحارس مانويل نوير فيما بدت السعادة على وجهه "إنها خطوة مهمة نحو اللقب، ولا نريد التخلي عنها".

من جهته، اعتبر مدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان أنه "من الواضح أننا كنا الفريق الأفضل، كانت لدينا فرص هائلة، في كل الإحصائيات كنا أفضل من خصمنا. علينا أن نعمل لنكون أكثر وضوحاً ونستفيد من الموقف".

وأضاف "لقد فوتنا فرصتنا الأولى للفوز باللقب".

دورتموند يعاني

وتعقدت فرص دورتموند في المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بخسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1 2.

وتجمد رصيد دورتموند في المركز الخامس عند 43 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية الـ"بوندسليغا"، فيما احتل أينتراخت المركز الرابع مع 50 نقطة.

وقد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الأساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النروجي إرلينغ هالاند والانكليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة الى خسائر مادية.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق نيكو شولز خطأ في مرماه في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ماتس هوملز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، تبادل الفريقان الفرص في الثاني، إلى حين تمكن البرتغالي أندريه سيلفا من خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني، ويعزز آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالتزامن، ارتقى فولفسبوغ إلى المركز الثالث بفوزه بهدف نظيف على ضيفه كولن.

وسجل الكرواتي جوسيب بريكالو هدف الفوز لفولفسبورع في الدقيقة 69، ليرفع رصيد فريقه إلى 54 نقطة، خلف لايبزيغ الثاني مع 57 نقطة.

وفي مباراة أخرى، عمق باير ليفركوزن جراح ضيفه شالكه وأسقطه 2 1.

وسجل هدفي ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس ألاريو (26) والتشيكي باتريك تشيك (72)، فيما سجل الهولندي المخضرم كلاس يان هانتيلار هدف شالكه اليتيم (81).

وبينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بات شالكه أقرب إلى الهبوط مع عشر نقاط في المركز الأخير.