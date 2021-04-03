بطولة ألمانيا: دورتموند يسقط في معركة دوري الأبطال وفولفسبورغ يتقدم

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برلين : يبدو أن فرص بوروسيا دورتموند في المنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت أكثر تعقيداً بخسارته 2 1 على أرضه أمام منافسه المباشر أينتراخت فرانكفورت، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وبات دورتموند الآن في المركز الخامس مع تجمد رصيده عند 43 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية الـ"بوندسليغا"، فيما احتل أينتراخت المركز الرابع مع 50 نقطة.

وقد يكلّف الفشل في بلوغ دوري الأبطال دورتموند خسارة لاعبيه الأساسيين أمثال هدافه الشاب المتألق النروجي إرلينغ هالاند والانكليزي جايدون سانشو في سوق الانتقالات المقبلة، إضافة الى خسائر مادية.

وتقدم الضيوف أولاً عن طريق نيكو شولز خطأ في مرماه في الدقيقة 11، قبل أن يدرك ماتس هوملز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، تبادل الفريقان الفرص في الثاني، إلى حين تمكن البرتغالي أندريه سيلفا من خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 87، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني، ويعزز آمال فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبالتزامن، ارتقى فولفسبوغ إلى المركز الثالث بفوزه بهدف نظيف على ضيفه كولن.

وسجل الكرواتي جوسيب بريكالو هدف الفوز لفولفسبورع في الدقيقة 69، ليرفع رصيد فريقه إلى 54 نقطة، خلف لايبزيغ الثاني مع 57 نقطة والذي يواجه لاحقاً بايرن ميونيخ المتصدر بـ 61 في قمة المرحلة.

وفي مباراة أخرى، عمق باير ليفركوزن جراح ضيفه شالكه وأسقطه 2 1.

وسجل هدفي ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس ألاريو (26) والتشيكي باتريك تشيك (72)، فيما سجل الهولندي المخضرم كلاس يان هانتيلار هدف شالكه اليتيم (81).

وبينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، بات شالكه أقرب إلى الهبوط مع عشر نقاط في المركز الأخير.