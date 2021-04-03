شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.

تشكيل الفريقين

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمود جنش، خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي، خط الهجوم: يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا – مروان حمدى.

فيما يضم تشكيل مولودية الجزائر كلاً من.. حراسة المرمى: فريد شعال، خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي، خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق، خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير.

أحداث الشوط الأول

مع بداية الشوط ضغط الزمالك وارتكب طارق حامد خطأ أمام منطقة جزاء فريقه فى الدقيقة 4 سددها شمس الدين حراق لاعب الفريق الجزائرى، إلا إن محمود جنش نجح فى التصدى لها.

وفى الدقيقة 6 نجح يوسف أوباما فى تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد تمريرة من أشرف بن شرقى، بعدها ضغط الفريق الجزائرى فى محاولة لإدراك هدف التعادل، وفى الدقيقة 13 كاد مولودية الجزائر أن يحرز هدف التعادل من ضربة ركنية لولا تدخل جنش.

فى الدقيقة 18 أهدر الزمالك فرصة محققة للهدف الثانى بعد تمريرة عرضية سحرية من بن شرقى مرت أمام مراون حمدى، وفى الدقيقة 19 اضطر الجهاز الفنى لمولودية الجزائر أن يجرى تبديل بخروج عبد الحفيظ عبد الحق بسبب تعرضه لإصابة عضلية ونزول اللاعب أيمن رحمانى.

استحوذ مولودية الجزائر على وسط الملعب فى محاولات لتنظيم هجمة على مرمى جنش، وفى الدقيقة 30 انتفض الزمالك وكاد أن يسجل الهدف الثانى، وفى الدقيقة 33 نجح شيكابالا فى تسجيل هدف الزمالك الثانى.

فى الدقيقة 38 أهدر يوسف أوباما فرصة لتسجيل الهدف الثالث، وظلت محاولات فريق مولودية الجزائر يحاول تسجيل الهدف الأول، وفى الدقيقة 45 كاد شمس الدين حراق أن يسجل لولا تصدى جنش.

أحداث الشوط الثانى

دخل فريق مولودية الجزائر الشوط الثانى بضغط مكثف على مرمى الزمالك، وفى الدقيقة 51 سدد بلال بن ساحة كرة صاروخية مرت أعلى مرمى جنش، فى الدقيقة 54 حصل عبد النور بلخير على خطأ من على حدود منطقة جزاء الزمالك، سددها حشود ارتطمت فى الحائط وتحولت لضربة ركنية.

فى الدقيقة 60 اقتنص بلخير لاعب المولودية كرة ومر من دفاع الزمالك فى أخطر هجمة وانفرد بمحمود جنش إلا إنه سدد الكرة بجوار القائم، بعدها أجرى كارتيرون أول تبديل بخروج محمود شيكابالا ونزول عبد الله جمعة.

بعدها تراجع مستوى الفريقين، وظل المولودية يحاول على استحياء، وفى الدقيقة 75 كاد المدافع بن قاسم إبراهيمى أن يسجل هدف عالمى بضربة مقصية إلا إنها مرت أعلى العارضة.

وفى الدقيقة 87 أهدر يوسف أوباما فرصة لتسجيل الهدف الثالث للزمالك، وفى الوقت بدل الضائع انفرد عبد الله جمعة بحارس المولودية إلا إن الحكم أطلق صافرته بداعى الوقوع فى مصيدة التسلل.