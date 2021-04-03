تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم نادي الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري السوبر.

وأخطر اتحاد السلة مسئولي نادي الزمالك في خطاب رسمي عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تضم دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد، والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس المجلس، وكابتن أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

ومن المقرر أن يخطر مجلس الإدارة مسئولى نادى الزمالك غدا الأحد بموعد جلسة الاستماع لشكواهم.

اتحاد كرة السلة قرر احتساب فوز الأهلى على الزمالك فى المبارة التى تم إلغاؤها الاثنين الماضى، بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبو الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الإحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أوباما، وحازم إمام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهور، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.