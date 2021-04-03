شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يتعادل لـ سيراميكا أمام الإسماعيلي من ضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، هدف التعادل لفريقه فى شباك الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 66 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

دخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن، خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى، خط الدفاع .. حسين السيد، مروان صحراوى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، خط الوسط .. محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب، خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، وتلقت شباكه 21 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.