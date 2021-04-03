شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يؤازر الإسماعيلي أمام سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق على دعم ومساندة فريقه من المدرجات أمام سيراميكا فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري ويتقدم فيها الدراويش بهدف دون رد.

دخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن،خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما بدأ الإسماعيلى المباراة كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى،خط الدفاع .. حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة،خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل،أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب،خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.