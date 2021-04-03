شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على سيراميكا بهدف فخر الدين بن يوسف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الإسماعيلي الشوط الأول متقدما على سيراميكا بهدف دون رد سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 43 من عمر المباراة المقامة حاليا على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

دخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن،خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما بدأ الإسماعيلى المباراة كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى،خط الدفاع .. حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة،خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل،أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب،خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.