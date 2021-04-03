شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُشكل 12 لجنة لاحتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على تشكيل عدة لجان من أجل التجهيز لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل 2021 ، والتي ستشهد إقامة أكثر من احتفالية خلال الأشهر المقبلة.

وتقرر تشكيل عدة لجان مختلفة تصل إلى 12 لجنة من أجل التجهيز لمئوية اتحاد الكرة ، من بين لجان رياضية ولجان إعلامية واستقبال كبار الزوار، خاصة أنه من المقرر توجيه الدعوة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

استضاف رئيس اللجنة الثلاثية منذ أيام، الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن وتذكرتي، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية، واتفق الطرفان منتصر النبرواي ومسئولو الجبلاية على عقد الرؤي والأفكار التى ستقام فى مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة، خاصة أنها ستشهد تواجد العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم وقيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.

واستقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة ، كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية و تكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام .