شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى الشوط الأول متقدمًا على مولودية الجزائر بثنائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مولودية الجزائر والزمالك بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز هدفى الزمالك يوسف أوباما ومحمود عبد الرزاق شيكابالا.

مع بداية الشوط ضغط الزمالك وارتكب طارق حامد خطأ أمام منطقة جزاء فريقه فى الدقيقة 4 سددها شمس الدين حراق لاعب الفريق الجزائرى، إلا إن محمود جنش نجح فى التصدى لها.

وفى الدقيقة 6 نجح يوسف أوباما فى تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد تمريرة من أشرف بن شرقى، بعدها ضغط الفريق الجزائرى فى محاولة لإدراك هدف التعادل، وفى الدقيقة 13 كاد مولودية الجزائر أن يحرز هدف التعادل من ضربة ركنية لولا تدخل جنش.

فى الدقيقة 18 أهدر الزمالك فرصة محققة للهدف الثانى بعد تمريرة عرضية سحرية من بن شرقى مرت أمام مراون حمدى، وفى الدقيقة 19 اضطر الجهاز الفنى لمولودية الجزائر أن يجرى تبديل بخروج عبد الحفيظ عبد الحق بسبب تعرضه لإصابة عضلية ونزول اللاعب أيمن رحمانى.

استحوذ مولودية الجزائر على وسط الملعب فى محاولات لتنظيم هجمة على مرمى جنش، وفى الدقيقة 30 انتفض الزمالك وكاد أن يسجل الهدف الثانى، وفى الدقيقة 33 نجح شيكابالا فى تسجيل هدف الزمالك الثانى.

فى الدقيقة 38 أهدر يوسف أوباما فرصة لتسجيل الهدف الثالث، وظلت محاولات فريق مولودية الجزائر يحاول تسجيل الهدف الأول، وفى الدقيقة 45 كاد شمس الدين حراق أن يسجل لولا تصدى جنش.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمود جنش، خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي، خط الهجوم: يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا – مروان حمدى.

فيما يضم تشكيل مولودية الجزائر كلاً من.. حراسة المرمى: فريد شعال، خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي، خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق، خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير.

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتونجيث السنغالي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الابطال.