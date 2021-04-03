شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والمقامة علي استاد 5 يوليو بالجزائر.

ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة الليلة ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال.

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر على ملعب "الخامس من يوليو" فى العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتونجيث السنغالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وأعلن المدير الفني عن التشكيل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

فيما جاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي :

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي

خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق

خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير