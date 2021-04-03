شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم السبت 3 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 3 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مختلف الأندية واتحاد الكرة، وعلى رأسها صعود الأهلى إلى دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي

المصرى يهزم الطلائع بهدف ويتقدم للمركز الثالث فى جدول الدوري

نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام.

اختتم فريق الكرة بنادى بيراميدز تدريباته بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي غدا فى إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة مساء الغد باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبرزت صفحة الكاف "دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية" صعود الأهلى إلى دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، مؤكدة أن الأهلى صعد إلى ربع النهائى للمرة السادسة على التوالي.

توج البطل المصري أدهم معتز بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف لبطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021 في إنجاز تاريخي.

اعتذر محمد هاني لاعب الأهلي لمحمد الشناوي قائد الفريق الأحمر قبل بداية الشوط الثاني من مباراته ضد المريخ السوداني وقبل رأسه، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب الجوهرة الزرقاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شكوى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من إصابة فى وجه القدم خلال وجود الفريق في الجزائر استعدادا للقاء المولودية مساء اليوم.

تأهل رباعى منتخب مصر للسلاح "أدهم معتز وإياد معروف ومازن العربي وزياد نوفل" لدور الـ64 فى بطولة بطولة العالم للشباب والناشئين للسلاح، والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2021.

وافقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على اكتفاء الأندية بتحاليل الدم "رابيد تيست" للاعبين قبل مباريات الدورى المصرى، بعدما اشتكت الأندية من عدم قدرتها على تحمل تكلفة مسحة كورونا للاعبين.

اعتذر مصطفى عبده، نجم النادى الأهلى السابق، عن عدم الاستمرار فى مهمته كرئيس لشركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، وأصدر "المجرى" بياناً كشف فيه كل التفاصيل قائلا: "بعد تجربة ثرية.. يؤسفنى أن أتقدم باعتذارى عن عدم استمرارى فى مهام عملى بنادى غزل المحلة، قلعة وفخر الصناعة والرياضة المصرية، وذلك لتعارضها مع عملى بقناة النادى الأهلى وصعوبة الجمع بينهما".

بعدما حصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، عن فاصل طويل من الراحة فى 2020 بسبب إلغاء الأجندة الدولية من قبل الكاف والفيفا بسبب تفشى فيروس كورونا، سيكون المنتخب على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل.