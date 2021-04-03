شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة لجماهير الأهلي بعد التأهل الأفريقى: لا تراجع ولا استسلام وهدفنا معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بتأهل الفريق الأحمر إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما فى الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات.

وكتب قفشة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، "الحمد لله مبروك لكل جمهور النادى الأهلي على الصعود، ربما لم تكن المباراة الأفضل لكن الأهم فيها أنك لا تخسر وأنت سيئ مباراة سنتذكرها كثيراً لنتعلم منها".

وأضاف قفشة، "نعلم تماماً مسؤولية تمثيل النادي الأهلي، لكل إخوتي اللاعبين لا تراجع ولا استسلام إحنا الأهلي وهدفنا معروف، للأمام يا رجالة القادم أفضل بإذن الله".



أفشة

ونجح الأهلى في التأهل إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السودانى بهدفين لكلا الفريقين، في المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة ومع المريخ بالسودان، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.

وفيما يخص هوية المنافس، فإن احتلال الأهلي لوصافة المجموعة سيجعله أمام 3 اختبارات صعبة، حيث سيكون عليه اللعب ضد أحد متصدرى المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة.