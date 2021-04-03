شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يحتفل بموكب المومياوات: أجدادنا منورين مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، بوصول موكب المومياوات والذي يضم فراعنة مصر إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمصر القديمة، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "أجدادنا منورين مصر القديمة".



كهربا

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاعة المركزية في المتحف القومى للحضارة المصرية، الذى يستقبل بعد قليل موكب المومياوات الملكية، في مشهد مهيب ينتظره العالم أجمع، وخلال السطور المقبلة نستعرض ما تحتويه القاعة المركزية.

وتشمل قاعة العرض المركزية ما يقرب من 1600 قطعة أثرية، ويستطيع الزائر أن يحصل على فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر عصورها المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ ومرورًا بالعصور الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية وصولاً للعصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريون من ثقافة تقليدية أو ما يعرف بالموروث الشعبى.

وحول القطع الأثرية الموجودة بالقاعة فهى: تضم مجموعة مجوهرات التي صممت في العصرى المصرى القديم على أعلى مستوى من التصميم، ومجموعة من المعبودات، والعربة الحربية للملك تحتمس، وطرف صناعى عمره 3000 عام، وأدوات للجراحة، والساعة المائية والشمسية، وأقدم هيكل عظمى عمره أكثر من 30 ألف عام، والبرديات والعملات اليونانية، وعملات ونسيج قبطى، ونسيج وعملات إسلامية، وتابوت ذهبى كان قد خرج من مصر بطريفة غير شرعية، ومشكاوات إسلامية، ومنبر إسلامى، وأبواب إسلامية، ومجموعة من البورتيريهات لمجموعة من الشخصيات، وكسوة الكعبة.

كما تم منح تخفيض بنسبة 50٪ على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزى، وسيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصه بها.