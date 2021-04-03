شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: لا توجد أزمات فى غرفة الملابس وبيراميدز لن يتأثر بالشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، وجود أى أزمات داخل "غرفة الملابس"، أو صراع بين لاعبي الفريق، مؤكدًا أن العلاقة بين الجميع أخوية، مشيرا إلى أن الإدارة لم تقصر على الإطلاق في توفير أى دعم للفريق.

وأضاف السعيد، فى رسالة مصورة عبر حساب ناديه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الفريق جاهز لخوض لقاء الرجاء المغربي فى المباراة المقرر لها غداً، الأحد، بالجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

وأوضح نجم بيراميدز أن فريقه يستهدف تحقيق البطولات وهو الأمر الذى يسعى له الفريق بكامل نجومه، مؤكدا أنهم لن يتأثروا بالشائعات التى يحاول البعض إطلاقها لتعطيل مسيرتهما مشيرا إلى أنهم اعتادوا على هذه الأمور، وأن البعض يريد تضخيم أي شيء وإثارة الأزمات في طريقهم، ولكنهم لن يتأثروا بالسلب.

وتابع عبد الله السعيد، "مواجهة الرجاء صعبة، خاصة أن بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز على حساب الفريق المغربي وتعزيز الصدارة وأي فريق في العالم يضم لاعبين يريدون المشاركة باستمرار، ولكن لأن بيراميدز فريق كبير والجميع يعمل له ألف حساب، فالبعض يريد أن يفجر الأزمات في طريقنا".

وتحدث السعيد عن منتخب مصر قائلا:" التأهل لبطولة كأس العالم سيكون الهدف القادم بعد الصعود لأمم أفريقيا مشيرا إلى أن مشوار التصفيات سيكون صعباً في ظل ضغط اللقاءات وبالتالي تحتاج المهمة لتركيز كبير من الجميع.