شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتقدم للزمالك أمام مولودية الجزائر فى الدقيقة 6.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك فى مرمي مولودية الجزائر بالدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة حاليا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، علي استاد 5 يوليو بالجزائر.

يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتونجيث السنغالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الابطال.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

فيما جاء تشكيل مولودية الجزائر كالتالي :

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي

خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق

خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير