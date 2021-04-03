شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الطلائع بهدف ويتقدم للمركز الثالث فى جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام،

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز السادس، بينما يتوقف رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز الـ 15 بالجدول.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي المصري، نجح عمر كمال عبد الواحد في تسديدها بنجاح في شباك محمد بسام حارس مرمى الطلائع ليعلن عن تقدم المصري بهدف نظيف في الدقيقة 75.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 95 معلناً نهاية المباراة بفوز المصري بهدف نظيف.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

سيطر الحذر على بداية الشوط الأول في محاولة لجس النبض من جانب الفريقين، وفي الدقيقة الثامنة نجح أحمد مسعود حارس مرمى المصري في إبعاد رأسية خطيرة من عمرو جمال مهاجم الطلائع كدات أن تسكن شباك الفريق البورسعيدي.

شهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، حالة من الهدوء بين لاعبي الفريقين دون وجود خطورة حقيقية على أي من المرميين، وكاد أوستين أموتو أن يسجل الهدف الأول للمصري في شباك الطلائع في الدقيقة 16 لولا تدخل محمد بسام حارس مرمى الطلائع ليبعد الكرة بأطراف أصابعه.

انتفض المصري هجومياً بعد فرصة أموتو وواصل محاولاته على مرمى الطلائع محاصراً الفريق في وسط ملعبه، ولكن دون خطورة على مرمى بسام.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 48 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: أحمد مسعود، حسن علي، أحمد شوشة، عمرو موسى، حجاج عويس، إيزي إيميكا، فريد شوقي، مصطفى سلطان، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، وأوستين أموتو.

فيما بدأ الطلائع بتشكيل مكون من: محمد بسام، محمد ناصف،علي الفيل، أحمد علاء، أحمد هاني، عمرو السيسي، مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، أحمد زولا ، وعمرو جمال.