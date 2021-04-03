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رسميا.. أول تحرك من اتحاد السلة بعد تظلم الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تشكيل لجنة لاستماع تظلم نادي الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي التي تم إلغاءها بعدما كان مقررا إقامتها يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات لكرة السلة.

ووفقا لبيان اتحاد السلة، فإن مجلس الإدارة قرر تشكيل لجنة تضم كل من مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد ونائبه محمد عبد المطلب ورئيس لجنة المسابقات، للاستماع لشكوى الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي.

وتسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة يوم الثلاثاء الماضي القرارات المتخذة من جانبه، وجاء بين العقوبات اعتبار فوز الأهلي بالمباراة وهزيمة الزمالك مع توقيع غرامة مالية على النادي الأبيض قدرها 30 ألف جنيه مصري.

يُذكر أن اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك أعلنت من خلال بيان رسمي رفضها القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الخطوات التي تضمن الحفاظ علي حقوق النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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