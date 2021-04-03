المصري يفوز على طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن فريق المصري من تحقيق فوزًا هامًا على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة 17 من عمر دوري WE المصري.

عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وبعد المباراة بات رصيد المصري 26 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك والأهلي.

في الوقت الذي تجمد فيه رصيد طلائع الجيش عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه الجيش نظيره الجونة في الجولة المقبلة فيما سيواجه المصري الإسماعيلي.