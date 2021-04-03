الزمالك يضرب المولودية بثنائية ويحافظ على حظوظه في التأهل لربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزًا خارج أرضه، مساء اليوم السبت، على نظيره مولوديه الجزائر، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف أوباما في الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7، قبل أن يضيف محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الزمالك إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المولودية عند 8 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة المقبلة أمام توينجيت السنغالي بالإضافة لسقوط مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، لضمان التأهل لربع نهائي البطولة.

ولعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمود علاء - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم : مروان حمدي

تفاصيل المباراة

وفي الدقيقة 5، ضربة ثابتة للمولودية تسدد أرضية قوية بجوار الحائط البشري ويتصدى لها جنش بصورة رائعة ينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف لأصحاب الأرض.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب يوسف اوباما بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب أشرف بنشرقي.

وشهدت الدقيقة 14، فرصة ضائعة لفريق المولودية، بعد ركنية للفريق الجزائري داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب المولودية يتصدى لها جنش ثم يشتتها دفاع الزمالك الى خارج الملعب ركنية للمولودية.

وواصل الحارس محمود عبد الرحيم جنش تألقه، حيث ابعد عرضية خطيره عن مرماه في الدقيقة 23 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 33، تمكن محمود عبدالرازق شيكابالا من احراز الهدف الثاني بعد استخدام سلاح التوصيب من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة شباك حارس مرمى المولودية.

وأهدر يوسف أوباما فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 38، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام، وصلت لأوباما الذي سدد الكرة أعلي العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، ارسل شيكابالا عرضية داخل منطقة جزاء المولودية وتسديدة من أحداد تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى المولودية إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 49، توغل بلال بن ساحه داخل منطقة الجزاء يتصدى للكرة الونش ومطالبة من لاعب المولودية بركلة جزاء والحكم يشير بإستكمال المباراة.

وفي الدقيقة 61، قرر المدرب كارتيرون الدفع بعبدالله جمعة بدلا من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، ليقوم جمعه بتسديد كرة أرضية ضعيفة تصل سهلة في يد حارس مولودية.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب حازم إمام في الدقيقة 50، وبعدها بطاقة أخرى لزميله في الفريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 68.