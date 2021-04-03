كايزر تشيفز يهزم الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فاز فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ضيفه الوداد المغربي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فريق حوريا الغيني على بيترو أتلتيكو الأنجولي 1/ صفر.

ويدين كايزر تشيفز بالفضل في هذا الفوز للاعبه برنارد باركر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وشهدت المباراة طرد دانييل أكيبي وسمير نوركوفيتش لاعبي كايزر تشيفز في الدقيقتين 41 و89.

ورفع كايزر تشيفز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد الوداد عند عشر نقاط في صدارة الترتيب، علما بانه ضمن تأهله لدور الثمانية قبل هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز حوريا الغيني على بيترو أتلتيكو الانجولي بهدف نظيف سجله سيكو كامارا في الدقيقة الثانية من المباراة.

ورفع حوريا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد بيترو أتلتيكو عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.