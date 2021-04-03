مجموعة الزمالك.. توينجيت يفوز على الترجي ويحرمه من حسم الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

فاز توينجيت السنغالي على الترجي التونسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرم توينجيت الترجي من حسم صدارة المجموعة الرابعة بعدما توقف رصيد الفريق التونسي عند 10 نقاط في المركز الأول وبفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الذي يمتلك 8 نقاط.

وبات رصيد توينجيت السنغالي 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة مؤقتًا قبل أن يخوض الزمالك مباراته مع المولودية.

وكان الترجي أول من عرف الطريق للشباك في المباراة عن طريق لاعبه محمد بن رمضان في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

لكن استطاع سيرين نيانج أن يتعادل لصالح توينجيت في الدقيقة 36، قبل أن يسجل باي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 75.