مباشر.. آرسنال 0-3 ليفربول.. جوتا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح وتألق ديوجو جوتا قهر ليفربول منافسه آرسنال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" ضمن قمة الجولة 30 من بريميرليج.

صلاح استطاع أن يسجل ويرفع رصيده إلى 18 هدفًا ليصبح على بعد هدف من هاري كين هداف توتنهام هوتسبير، في المقابل تمكن البديل البرتغالي جوتا من تسجيل هدفين ليواصل زيارته لشباك "الجانرز" بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 3.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 49 نقطة ليكون في المركز الخامس مؤقتًا ويصبح على بعد نقطتين من تشيلسي رابع الترتيب والذي سقط بخمسة أهداف أمام ويست بروميتش مقابل هدفين، في المقابل توقف رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.

تفاصيل المباراة:

التسديدة الأولى كانت عن طريق القائد جيمس ميلنر بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لكن تمر بجوار القائم.

ليفربول عاد من جديد لسلاح التسديد عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لكن تمر الكرة مرة أخرى بجوار القائم في الدقيقة 14.

وكاد ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 26 من رأسية بعد عرضية من جيمس ميلنر لكن لينو يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة بثبات.

ومع حلول الدقيقة 30 حاول فيرمينو من تسديدة قوية أن يزور شباك آرسنال لكن تمر الكرة بجوار المرمى.

المحاولة الأولى من آرسنال كانت في الدقيقة 33 عن طريق عرضية من أوباميانج يحولها بيبي برأسية لكن تصل سهلة لأليسون.

الدقيقة 57 شهدت نزول لاعب وسط آرسنال محمد النني ليكون بديلاً للإسباني داني سيبايوس.

الدقيقة 64 استطاع النجم البرتغالي دييجو جوتا أن يسجل هدف ليفربول الأول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أرنولد لتصبح النتيجة (1-0) للريدز.

محمد صلاح في الدقيقة 69 استطاع أن يعزز النتيجة لصالح ليفربول بهدف رائع عن طريق تسديدة تمر بين قدمي لينو لتصبح النتيجة (2-0) لليفر.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا ليصبح في صدارة هدافي بريميرليج متفوقًا على هاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

صلاح أهدر فرصة إنهاء المباراة من خلال تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 74 بعد انفراده بمرمى آرسنال لكن لينو هذه المرة يتصدى للكرة على مرتين.

جوتا عاد من جديد في الدقيقة 83 ليسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل إلى ماني ثم يحصل عليها جوتا ليقتل المباراة نهائيًا.

تشكيل آرسنال: لينو - تشامبيرز - هولدنج - جابريال - تيرني - توماس بارتي - داني سيبايوس - نيكولاس بيبي - أوديجارد - بير إيمريك أوبامايانج - ألكسندر لاكازيت.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.