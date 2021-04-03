سامي قمصان: التعادل القاتل يحسب لشخصية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب سامي قمصان، مدرب الأهلي، عن سعادته بحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر السبت.

وقال قمصان في تصريحات صحفية إن التعادل في وقت قاتل يحسب لشخصية الأهلي وروح اللاعبين، مشددًا على أن طموحات الأهلي كبيرة في الاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن ضرورة العودة والتحلي بشخصية الأهلي.

وأكد قمصان أن أرضية الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التي أجبرت الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا على أن الفريق البطل لا يخشى مواجهة أحد، والأهلي فريق كبير ويملك مقومات البطولة والعبرة دائما بالنهايات.

يُذكر أن الأهلي تمكن من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد نهاية الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى والتعادل مع المريخ السوداني بنتيجة 2-2.