بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في أهم مباريات اليوم السبت 3-4-2021، ضمن الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا.

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على مولودية الجزائر، وعينه على تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور المقبل.

وتراجع الزمالك للمركز الرابع بالمجموعة وفي رصيده نقطتين، بعدما حقق نادي تونجيث السنغالي الفوز على الترجي لحساب الجولة الحالية.

ويحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8.

ويتطلع نادي مولودية الجزائري إلى تحقيق الفوز، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل بشكلٍ رسمي إلى الدور المقبل من دوري ابطال افريقيا.

وينقل بث مباشر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما بين سبورت كونيكت.

وتقام مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية 1962، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية

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