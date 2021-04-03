بث مباشر | شاهد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي «رابط يلا شوت»

شاهد بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة آرسنال وليفربول، في أهم مباريات اليوم السبت 3-4-2021، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يركز فريق آرسنال بشكلٍ كبير على تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم كحل بديل من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في ظل تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وصعوبة ضمان التأهل إلى اليورباليج حتى.

ورغم ذلك، يتطلع آرسنال إلى الظهور بشكلٍ جيد أمام ضيفه ليفربول اليوم، في أولى مباريات الفريقين بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويدخل ليفربول المباراة بحذر شديد، خوفًا من تعرض لاعبيه للإرهاق البدني أو لأي إصابة قد تحرمهم من خوض أهم مواجهة للفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام “ريال مدريد” يوم الثلاثاء القادم.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 46 نقطة، بينما يقبع آرسنال في المركز التاسع برصيد 42.

ينقل بث مباشر مباراة آرسنال وليفربول على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

وتقام مواجهة آرسنال وليفربول على ملعب الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

شاهد بث مباشر مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي «رابط يلا شوت»