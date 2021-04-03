بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الانجليزي اليوم السبت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال، في أهم مباريات اليوم السبت 3-4-2021، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

يركز فريق آرسنال بشكلٍ كبير على تحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم كحل بديل من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في ظل تراجع نتائجه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وصعوبة ضمان التأهل إلى اليورباليج حتى.

ورغم ذلك، يتطلع آرسنال إلى الظهور بشكلٍ جيد أمام ضيفه ليفربول اليوم، في أولى مباريات الفريقين بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويدخل ليفربول المباراة بحذر شديد، خوفًا من تعرض لاعبيه للإرهاق البدني أو لأي إصابة قد تحرمهم من خوض أهم مواجهة للفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام “ريال مدريد” يوم الثلاثاء القادم.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 46 نقطة، بينما يقبع آرسنال في المركز التاسع برصيد 42.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية.

وتقام مواجهة ليفربول وآرسنال على ملعب الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “مارتن أتكينسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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