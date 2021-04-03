الامارات | مانشستر سيتي يثأر من ليستر بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يثأر من ليستر بثنائية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وقطع الفريق خطوة جديدة مهمة على طريق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

ووجه ويست بروميتش ألبيون ضربة موجعة لمضيفه تشيلسي وتغلب عليه في عقر داره 5 / 2 في وقت سابق اليوم في افتتاح مباريات المرحلة ، التي شهدت اليوم أيضا فوز ليدز يونايتد على شيفيلد يونايتد 2 / 1 .

وثأر مانشستر سيتي لهزيمته الثقيلة 2 / 5 على ملعبه أمام ليستر سيتي ذهابا وحقق فوزا ثمينا اليوم بثنائية نظيفة سجلها بنيامين ميندي وجابرييل جيسوس في الدقيقتين 58 و74 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 74 نقطة من 31 مباراة مقابل 57 نقطة لجاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل ، تجمد رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث بعدما أهدر فرصة تحقيق الانتصار الثاني على مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

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