الامارات | رونالدو ينقذ يوفنتوس من كمين تورينو

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينقذ يوفنتوس من كمين تورينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج يوفنتوس إلى هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 79 ليتعادل 2-2 مع مضيفه تورينو المتعثر اليوم السبت وتتلقى آماله في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ضربة قوية.

وكان الضغط على فريق المدرب أندريا بيرلو لتقديم أداء مقنع بعد الخسارة 1-صفر أمام بنيفنتو المتعثر قبل فترة التوقف الدولي وبدأ بقوة عندما منحه فيدريكو كييزا التقدم 1-صفر في ملعب غريمه تورينو.

لكن المهاجم أنطونيو سانابريا أدرك التعادل بضربة رأس ثم انقض على تمريرة غير متقنة من ديان كولوسيفسكي ليجعل النتيجة 2-1 في بداية الشوط الثاني.

وأدرك رونالدو التعادل بضربة رأس من مدى قريب لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل غير أن حكم الفيديو المساعد أقر بصحة الهدف.

وتراجع يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر والذي يحل ضيفا على بولونيا في وقت لاحق من اليوم.

ورفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز 17 متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.

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