الامارات | بني ياس يفرط في صدارة دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يفرط في صدارة دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الشارقة في عرقلة بني ياس وإزاحته من الصدارة وإهدائها على طبق من ذهب لمنافسه الجزيرة بعدما تعادل معه 1-1 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، إذ رفع بني ياس رصيده إلى 49 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة متراجعا للمركز الثاني، فيما تراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 42 نقطة متساويا مع النصر الخامس.

وأشعل الشارقة بهذه النتيجة الصدارة مجددا على لقب الدوري، ولم يحافظ بني ياس على تقدمه في المباراة بهدف السبق من ركلة جزاء سددها اللاعب البرازيلي جواو بيدرو «23».

ونجح لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس قبل نهاية الشوط الأول من إعادة فريقه إلى أجواء المباراة مجددا بتسجيله هدف التعادل «41» من تسديدة قوية في مرمى الحارس فهد الظنحاني، وأنقذ الحكم الفيديو «الفار» بني ياس من الخسارة بعدما ألغى هدفا للشارقة سجله لوان بيريرا «93».

ورغم أن بني ياس بادر بالهجوم وبدأ الأكثر تنظيما وانتشارا في الملعب، بالهجوم وقاد محاولات عدة للوصول إلى مرمى الشارقة مستغلا تراجعا أصحاب الأرض الا أنه لم يحافظ على تقدمه في الشوط الأول. وأجرى الشارقة تبديلا اضطراريا في الشوط الأول بخروج سيف راشد المصاب «31» ودخول لوان بيريرا، وتصدى حارس السماوي فهد الظنحاني في أكثر من مناسبة لمحاولات كل من كايو وإيغور في هز شباكه.

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