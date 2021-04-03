شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان: طموحات الأهلي كبيرة في الاحتفاظ بلقب البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم.

وقال إن التعادل في وقت قاتل يحسب لشخصية الأهلي وروح اللاعبين، مشددًا على أن طموحات الأهلي كبيرة في الاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة عن ضرورة العودة والتحلي بشخصية الأهلي.

وأكد قمصان أن أرضية الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التي أجبرت الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية.

وشدد على أن الفريق البطل لا يخشى مواجهة أحد، والأهلي فريق كبير ويملك مقومات البطولة والعبرة دائما بالنهايات.

وكان الأهلي قد تمكن من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد نهاية الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى والتعادل مع المريخ السوداني بنتيجة 2-2.