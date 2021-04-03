شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على طلائع الجيش «1-0» في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي انتصاراً ثمنياً على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول من المباراة سلبياً، قبل أن يتقدم المصري في النتيجة بهدف عن طريق اللاعب عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 14 في المركز الخامس عشر.