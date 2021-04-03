شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المولودية يراقب إحماء الزمالك .. وجماهير قليلة تؤازر أصحاب الأرض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجدت أعداد قليلة من جماهير مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف لقاء فريقهم أمام نادي الزمالك المقرر له في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي تواجد الجماهير بالرغم من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباريات بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما حرص عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر على متابعة عمليات إحماء لاعبي الزمالك قبل مباراة الفريقين.

وتواجد المدير الفني للفريق الجزائري بالملعب لمتابعة لاعبي الزمالك أثناء عمليات الإحماء.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.