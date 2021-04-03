شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعفو عن «عطوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، العفو عن محمد عطوة، مدافع الفريق، بعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما خاض اللاعب تدريبات منفردة طوال الفترة الماضية لأسباب فنية.

وشارك عطوة في تدريبات الاتحاد السكندرى، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر العميد استمرار خوض الثنائى الحارس عماد السيد والمهاجم خالد قمر تدريبات منفردة، وذلك بسبب عدم التزامهما في الفترة الماضية.

وفى ذات السياق، عاد الدولى الأوغندى إيمانويل أوكوى، جناح زعيم الثغر، إلى القاهرة مساء أمس السبت، وذلك عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتى بوركينا فاسو ومالاوى، في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.

انتظم اللاعب الأوغندى في مران الاتحاد السكندرى بالأمس، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن الفريق السكندرى يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.