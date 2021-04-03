اخبار الرياضه

رونالدو ينقذ يوفنتوس من فخ تورينو

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينقذ يوفنتوس من فخ تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه تورينو بنتيجة 2-2، في ديربي مدينة تورينو الذي أقيم على ملعب أولمبيكو دي تورينو، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ29 من .

وتقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 13، قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو، في الدقيقتين 27 و46، فيما أحرز هدف التعادل لليوفي، بالدقيقة 79.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة، بالمركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الـ17.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا