شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينقذ يوفنتوس من فخ تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفه تورينو بنتيجة 2-2، في ديربي مدينة تورينو الذي أقيم على ملعب أولمبيكو دي تورينو، اليوم السبت، لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيديريكو كييزا ليوفنتوس في الدقيقة 13، قبل أن يسجل أنتونيو سانابريا هدفين لتورينو، في الدقيقتين 27 و46، فيما أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي، بالدقيقة 79.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة، بالمركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الـ17.