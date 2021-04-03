شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي × مانشستر سيتي: خطوة جديدة لرجال جورديولا نحو اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر سيتي مسيرته نحو استعادة لقب البريميرليج، ونجح المتصدر المهيمن على قمة ترتيب الدوري هذا الموسم من تحقيق الفوز خارج قواعده بنتيجة 2-0 على ليستر سيتي في مباراة ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الضيوف نجحوا في فك شفرات دفاع أصحاب الأرض مع افتتاح التهديف بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني بواسطة الظهير الأيسر بنجامين ميندي.

وضمن المهاجم البرازيلي، جابرييل جيسوس، فوز فريقه بالمباراة، من خلال تسجيل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة ب16 دقيقة.

رجل المباراة:

لم يسجل ولم يصنع، لكن كيفن دي بروين كان حاضرًا في كل تحركات الضيوف، وكان اللاعب الأعلى تقييمًا من موقع سوفا سكور بعد مردود مميز في أرض الملعب اليوم.

صانع الألعاب البلجيكي راوغ بنجاح في 4 مناسبات، صنع 3 فرص للتهديف من بينهم فرصة تهديفية محققة، وكان أكثر من خاض إلتحامات أرضية على مستوى جميع اللاعبين في أرض الملعب (18 إلتحام أرضي).

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

فوز جديد للسيتي، هو ال23 لهم في الدوري هذا الموسم، ليرتفع رصيد الفريق إلى 74 نقطة في قمة الترتيب وبفارق 17 نقطة عن أقرب الملاحقين.

الخسارة جمدت رصيد ليستر سيتي عند 56 نقطة، ليستقر الفريق في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق 5 نقاط عن أقرب الملاحقين.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ليستر سيتي فشلوا في تسديد أي تسديدة على الإطلاق خلال الشوط الأول في مباراة بالبريميرليج على ملعب كينج باور للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019.

بنجامين ميندي سجل هدفين من أخر 3 تسديدات له في البريميرليج - بعد أن كان فشل في التسجيل من تسديداته ال23 السابقة في البريميرليج.

ميندي سجل هدفين في أخر 6 مباريات في البريميرليج، بعد أن كان فشل في التسجيل في أول 39 مباراة له بالمسابقة.

كينج باور ستاديوم (4) هو واحد من بين 3 ملاعب زارها سيرخيو أجويرو 4 مرات على الأقل خلال مسيرته في البريميرليج وفشل في التسجيل عليها، بعد أنفيلد (8) وسيلهورست بارك (6).

جابرييل جيسوس سجل في 5 من مبارياته ال6 التي لعبها ضد ليستر سيتي في البريميرليج (5 أهداف) - فقط ضد إيفرتون (7) سجل عدد أهداف أكبر ضد فريق واحد في المسابقة.

رحيم سترلينج قدم اليوم تمريرته الحاسمة رقم 50 في البريميرليج.

ليستر سيتي خسر 8 مباريات بالدوري هذا الموسم، 7 منهم على ملعبه (كينج باور).

مانشستر سيتي حققوا الفوز في جميع مبارياتهم ال15 الأخيرة التي لعبوها خارج قواعدهم بمختلف البطولات.

مانشستر سيتي حافظوا على نظافة شباكهم في 28 مباراة واستقبلوا 26 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم. أفضل الأرقام الدفاعية لفريق على مستوى جميع فرق الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى في مختلف البطولات هذا الموسم.