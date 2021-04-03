شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر وبانون ينضمان لقائمة «مدافعون هدافون» في الأهلي بالبطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحويل تأخره على يد المريخ السوداني بهدفين نظيفين إلى تعادل إيجابي قاتل مع صافرة نهاية مباراة الفريقين اليوم السبت، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتكفل ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وبدر بانون في تسجيل هدفي الأهلي في مباراة المريخ، ليقتنص الفريق بواسطتهما نقطة ثمينة، ويتأهل حامل اللقب إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قب حسم البطاقة الثانية في المجموعة.

ورفع كل من ياسر إبراهيم وبدر بانون رصيدهما من الأهداف الأفريقية بقميص الأهلي في البطولات الأفريقية إلى الرقم 2.

ويستعرض «المصري اليوم» قائمة هدافي الأهلي في أفريقيا للاعبي خط الدفاع، سواء الأظهرة أو قلوب الخط الخلفي.

على معلول يتصدر قائمة المدافعين الهدافين، بـ 9 أهداف للنجم التونسي.

إبراهيم سعيد «ليبرو» الأهلي السابق سجل 6 أهداف حمراء للفريق في بطولات أفريقيا.

الثنائي ربيع ياسين وأحمد فتحي ظهيري الأهلي السابقين يحلان في المرتبة الثالثة بـ 5 نقاط.

عماد النحاس أفضل من شغل مركز «الليبرو» في الأهلي خلال القرن الحالي يمتلك 4 أهداف قارية بقميص الفريق، ويشاركه في الرقم الصخرة وائل جمعة، كذلك شادي محمد بنفس الرصيد.