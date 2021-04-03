شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر المصري اليوم.. الزمالك والمولودية : أوباما يتقدم للفارس الأبيض «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة الليلة من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور التالي.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

وحقق فريق تونجيت السنغالي فوزًا شرفيًا على حساب ضيفه الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في السنغال اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الترجي في الشوط الأول عن طريق الللاعب محمد على بن رمضان في الدقيقة 28، قبل أن يسجل اللاعب سيرجي نيانج هدف التعادل في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي أحداث الشوط الثاني تقدم تونجيت عن طريق اللاعب جبريل صالح في الدقيقة 72، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السنغالي 2-1.

بهذه النتيجة رفع تونجيت السنغالي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الترجي التونسي عند النقطة العاشرة في المركز الأول، وتتنظر المجموعة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في التاسعة مساء اليوم، ولا يوجد أمام الزمالك سوى الانتصار للإبقاء على حظوظه للتأهل، فيما سيواجه أولاد باب سويقة ضيفهم مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة.

الدقيقة 7: أوباما يستقبل عرضية بن شرقي ويودعها المرمى