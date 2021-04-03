شكرا لقرائتكم خبر عن آر بي لايبزيج × بايرن ميونخ: العملاق البافاري يحسم معركة ال6 نقاط ويحقق رقمًا قياسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بايرن ميونخ انتصارًا هامًا في سباق لقب البوندزليجا، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على آر بي لايبزيج بنتيجة 1-0 في مواجهة جمعت بين طرفي صراع القمة هذا الموسم.

وسجل ليون جوريتسكا هدف المباراة الوحيد لمصلحة الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، ليحقق حامل اللقب انتصارًا كبيرًا في سباق الصدارة.

رجل المباراة:

ليون جوريتسكا صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي قدم مباراة بدنية كبيرة، فأفتك الكرة في 4 مناسبات، ربح 5 إلتحامات أرضية وقطع الكرة 3 مرات.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

كانت مباراة بـ 6 نقاط للفائز، ولذلك كان فوزًا كبيرًا للبايرن الذي وسع الفارق مع لايبزيج إلى 7 نقاط كاملة، مع ارتفاع رصيد العملاق البافاري إلى 64 نقطة، وتجمد رصيد لايبزيج عند 57 نقطة في المركز الثاني.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ليون جوريتسكا اشترك في تسجيل 10 أهداف على الأقل (سجل 5 وصنع 5) للموسم الثالث على التوالي مع بايرن ميونخ في البوندزليجا.

توماس مولر صنع 15 هدفًا خلال هذا الموسم، أكثر من أي لاعب أخر على مستوى جميع لاعبي مسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

بايرن ميونخ سجل للمباراة رقم 62 على التوالي في مختلف البطولات. أطول فترة تهديف في التاريخ لنادي ألماني.