شكرا لقرائتكم خبر عن آر بي لايبزيج × بايرن ميونخ: العملاق البافاري يحسم معركة ال6 نقاط ويحقق رقمًا قياسيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق بايرن ميونخ انتصارًا هامًا في سباق لقب البوندزليجا، وذلك بعد أن تغلب خارج قواعده على آر بي لايبزيج بنتيجة 1-0 في مواجهة جمعت بين طرفي صراع القمة هذا الموسم.
وسجل ليون جوريتسكا هدف المباراة الوحيد لمصلحة الضيوف قبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، ليحقق حامل اللقب انتصارًا كبيرًا في سباق الصدارة.
رجل المباراة:
ليون جوريتسكا صاحب هدف المباراة الوحيد، والذي قدم مباراة بدنية كبيرة، فأفتك الكرة في 4 مناسبات، ربح 5 إلتحامات أرضية وقطع الكرة 3 مرات.
ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:
كانت مباراة بـ 6 نقاط للفائز، ولذلك كان فوزًا كبيرًا للبايرن الذي وسع الفارق مع لايبزيج إلى 7 نقاط كاملة، مع ارتفاع رصيد العملاق البافاري إلى 64 نقطة، وتجمد رصيد لايبزيج عند 57 نقطة في المركز الثاني.
أبرز الأرقام والإحصائيات:
- ليون جوريتسكا اشترك في تسجيل 10 أهداف على الأقل (سجل 5 وصنع 5) للموسم الثالث على التوالي مع بايرن ميونخ في البوندزليجا.
- توماس مولر صنع 15 هدفًا خلال هذا الموسم، أكثر من أي لاعب أخر على مستوى جميع لاعبي مسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.
- بايرن ميونخ سجل للمباراة رقم 62 على التوالي في مختلف البطولات. أطول فترة تهديف في التاريخ لنادي ألماني.
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