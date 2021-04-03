شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هزيمة الترجي أمام تونجيت.. الزمالك يتأهل لربع النهائي في حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب هزيمة الترجى أمام تونجيت السنغالي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، على أرض معلب الفريق السنغالي في المواجهة قبل الأخيرة في دوري مجموعات أبطال أفريقيا 2021، انتعشت آمال صعود الزمالك لدور ربع النهائي للبطولة، في حالة واحدة.

بغض النظر عن أي نتيجة لمباريات المجموعة، لابد أن يفوز الزمالك على المولوية وتونجيت، وبعدها الترجي التونسي يفوز على المولودية خلال الجولة الأخيرة.

ففي حالة فوز الزمالك خلال اللقاءين سيكون رصيده 10 نقاط، وحال فوز الترجي على المولودية خلال الجولة الأخيرة سيتوقف رصيد الفريق الجزائري عند النقطة الثامنة.

وفي حال فوز الزمالك خلال اللقاءين المقبلين، وفوز المولودية على الترجي، سيصعد الترجي للدور المقبل بالرغم من تعادله مع الزمالك برصيد 10 نقاط الذي هو عليه الآن، بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين المصري والتونسي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة الليلة من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور التالي.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.