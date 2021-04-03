شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يخرج عن صمته ويتحدث بشأن موقفه من بيع هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيباستيان كيل مدير قسم تراخيص اللاعبين بنادي بوروسيا دورتموند، إن ناديه «يخطط بحزم» للإبقاء على هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند.

وتزايدت التكهنات بشأن إمكانية رحيل هالاند، وسط أنباء عن دخول والده، ووكيل أعماله مينو رايولا، في محادثات مع برشلونة وريال مدريد.

وقال كيل «بصراحة نشعر بارتياح شديد بشأن الأوضاع»، مشير إلى وجود «محادثات جيدة للغاية ومتفتحة» مع ممثلي هالاند.

ويستعد كيل لخلافة مايكل زورك في منصب المدير الرياضي بحلول عام 2022.

وسجل هالاند، 20 عاما، 33 هدفا على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم، وربطت تقارير صحفية بين هالاند والعديد من الأندية الكبرى، رغم أن عقده مع دورتموند يمتد حتى 2024.