شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء كشف المنشطات للاعبي لزمالك والمولودية عقب المواجهة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإيفواري ريني ولياميز مراقب مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن إلغاء كشف المنشطات بعد المباراة.

وحرص المراقب على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف اللقاء.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.