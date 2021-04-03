شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشيدون بأرضية ملعب مواجهة المولودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر فور الوصول للاستاد وقبل بدء عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أشاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحالة أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر قبل مواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء اليوم

وأثنى اللاعبون على حالة الملعب وعدم تأثر أرضيته بلقاء شباب بلوزداد الجزائري أمام مازيمبي بالأمس في دوري الأبطال.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.