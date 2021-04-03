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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يشيدون بأرضية ملعب مواجهة المولودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر فور الوصول للاستاد وقبل بدء عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
أشاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بحالة أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر قبل مواجهة فريق المولودية في التاسعة مساء اليوم
وأثنى اللاعبون على حالة الملعب وعدم تأثر أرضيته بلقاء شباب بلوزداد الجزائري أمام مازيمبي بالأمس في دوري الأبطال.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.
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