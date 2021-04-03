شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يواصل انتصاراته بالدوري الإنجليزي بثنائية في شباك ليستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشتسر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

جاء الشوط الأول من المباراة سلبيًا لعبًا ونتيجة، قبل أن يتقدم مانشستر سيتي في الشوط الثاني عن طريق اللاعب بنجامين ميندي في الدقيقة 58، وعزز النتيجة لصالح السيتي اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة 74 ليحقق مانشستر يستي الانتصار بثنائيه نظيفة.

بهذه النتيجة عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري برصيد 74 نقطة، وتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 56 في المركز الثالث.