محمود فايز يهنئ الأهلى بالتأهل الأفريقى: طموحات جديدة مع جمهور لا يشبع

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القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطنى فى جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر، النادى الأهلى بالتأهل لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأداء لم يكن أفضل أمام المريخ السودانى، لكنه حقق هدفه المطلوب.

وكتب فايز عبر حسابه على تويتر، "بأداء ليس بالأفضل، الأهلى يحقق المطلوب ويعبر أهم وأدق مرحلة بعد نشوة بطل أفريقيا وثالث كأس العالم، ويتأهل إلى دور الثمانية لبطولة أفريقيا ويتطلع لأهداف وطموحات جديدة مع جمهور لا يشبع ولا يمل من الوقوف خلف فريقه... مبروك للأهلى المصرى".



محمود فايز

ونجح الأهلى فى التأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السودانى بهدفين لكلا الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة ومع المريخ بالسودان، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.

وقال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، أن الأهلى خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق.

وأضاف موسيمانى: "المباراة جاءت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة".

وأشار المدير الفنى للأهلى، إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.