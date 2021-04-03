جماهير قليلة تؤازر مولودية الجزائر أمام الزمالك

القاهرة - سامية سيد - تواجدت أعداد قليلة من جماهير مولودية الجزائر في ملعب 5 يوليو الذى يستضيف لقاء فريقهم أمام نادي الزمالك المقرر له فى التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تواجد الجماهير بالرغم من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباريات بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمي : محمود جنش، خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – الونش - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي، خط الهجوم: يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا – مروان حمدى.

فيما يضم تشكيل مولودية الجزائر كلاً من: حراسة المرمى: فريد شعال، خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي، خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق، خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير

ويدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الرابع فى المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وتونجيث السنغالي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال.