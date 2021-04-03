شكرا لقرائتكم خبر عن الكورية هايونج تتوج بذهبية سلاح السيف فى بطولة العالم للشابات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت الكورية الجنوبية هايونج جيون بذهبية بطولة العالم لشباب والناشئين للسلاح والتى تقام فى الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري. وحصلت هايونج على الميدالية الذهبية، وتوجت التركية نيسانور إربيل بالميدالية الفضية، وحصل على البرونزية كل من الأوكرانية فاليريا بروشينكو والروسية داريا دروز.

وتنطلق غدا الأحد منافسات سلاح السيف للفردى للناشئين والناشئات بعد ختام منافسات سلاح الشيف للشباب والشابات اليوم السبت للفردي.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: "الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواى وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم فى ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.