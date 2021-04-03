شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: موسيماني طالب اللاعبين بإظهار شخصية الأهلي.. وطموحنا الاحتفاظ باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام المريخ السودانى بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم.

وقال مدرب الأهلى، إن التعادل فى وقت قاتل يحسب لشخصية الأهلى وروح اللاعبين، مشددًا على أن طموحات الأهلى كبيرة فى الاحتفاظ بلقب البطولة للموسم الثانى على التوالي.

وأضاف قمصان، أن الجهاز الفنى تحدث مع اللاعبين بين شوطى المباراة عن ضرورة العودة والتحلى بشخصية الأهلي.

وأكد قمصان أن أرضية الملعب لم تكن جيدة، بالإضافة إلى درجة الحرارة المرتفعة التى أجبرت الجهاز الفنى على بعض الأمور الفنية.

وشدد على أن الفريق البطل لا يخشى مواجهة أحد، والأهلى فريق كبير ويملك مقومات البطولة والعبرة دائما بالنهايات.

وكان الأهلى قد تمكن من حسم التأهل إلى الدور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا، بعد نهاية الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى والتعادل مع المريخ السودانى بنتيجة 2-2.