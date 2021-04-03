شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا ضد الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تشكيل فريقه الرسمي الذى يخوض به مباراة الإسماعيلي بعد قليل، والتي تقام على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن، خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - عبدالله محمود - عاشور الأدهم - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.

كما أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء اليوم بالجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى،خط الدفاع .. حسين السيد ، مروان صحراوى ، محمد هاشم ، عبد الله جمعة،خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد حسن ، محمد عادل،أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب،خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحى – كاستيلو – محمد عمار – عمر الوحش – عماد حمدى ، محمد الشامى ، شيلونجو ، محمد بيومى ، رضوان شريفى.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدف

فيما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدف.