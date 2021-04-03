شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء كشف المنشطات فى مباراة مولودية الجزائر والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإيفواري ريني ولياميز، مراقب مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن إلغاء كشف المنشطات بعد المباراة، وحرص المراقب على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

فيما يضم تشكيل مولودية الجزائر كلاً من.. حراسة المرمى: فريد شعال، خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي، خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق، خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير