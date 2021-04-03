شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء كشف المنشطات فى مباراة مولودية الجزائر والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإيفواري ريني ولياميز، مراقب مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر المقرر لها في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن إلغاء كشف المنشطات بعد المباراة، وحرص المراقب على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.
فيما يضم تشكيل مولودية الجزائر كلاً من.. حراسة المرمى: فريد شعال، خط الدفاع: عبد الرحمن حشود - محمد مرواني - معاذ حداد - بلقاسم براهيمي، خط الوسط : ميلود ربيعي - توفيق عدادي - شمس الدين حراق، خط الهجوم: عبد الحفيظ عبد الحق - بلال بن ساحة - عبد النور بلخير
يدخل الزمالك مباراة مولودية الجزائر، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، محتلا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، فيما يحتل الترجي التونسي الصدارة بالمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأخيرا تونجيث السنغالي برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ومباراة تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة، مع خسارة فريق المولودية لمباراته الأخيرة امام الترجي التونسي حتي يضمن الفارس الأبيض التأهل لدور الـ 8 بدوري الابطال.