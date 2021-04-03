شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر السودان في طريق عودتها إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل مطار الخرطوم الدولي، في طريقها إلى القاهرة، بعد أداء مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وتوجهت بعثة الفريق من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.
وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ السوداني شهدت تسجيل ٤ أهداف بواقع هدفين لكل فريق.
وأضاف: «المباراة جاءت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التي لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».
وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، ولهذا تم إجراء أكثر من تبديل في الشوط الثاني والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.
وأضاف: «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذي قدمه الفريق في لقاء اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناء على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير ويملك ٩ بطولات إفريقية، وتأهل اليوم إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته في مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا.